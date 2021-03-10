Чи зможе Динамо пройти непоступливий Вільярреал: анонс на матч Ліги Європи

У четвер, 11 березня, київське Динамо зіграє у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського Вільярреал. Спорт24 зібрав найцікавішу інформацію перед цим поєдинком.

Що: матч 1/8 фіналу Ліги Європи;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: 11 березня, о 19:55;

Де дивитися: телеканал "Футбол 1", Oll.TV, Megogo, "Воля".

До слова Луческу розповів про травмованих гравців Динамо перед матчем з Вільярреалом

Уперше кияни зіграли з "Жовтою субмариною" ще в Кубку УЄФА. Тоді, в далекому 2005 році динамівці спочатку розійшлися миром 0:0, а в гостях поступилися 0:2, тож не змогли пробитися до 1/8 фіналу. Ті поєдинки має добре пам'ятати нинішній помічник Луческу Олег Гусєв, який провів на полі усі 180 хвилин.

Київський клуб не може похвалитися успішними виступами проти представників іспанської Прімери. За 29 матчів лише 5 перемог та відразу 14 поразок. Актуальна безвиграшні серія Динамо проти піренейців дійшла до 16 ігор, з яких 9 програні.

Те саме стосується і домашніх матчів, де не вдалося бити іспанські команди останні 8 разів. Остання перемога трапилася ще в минулому столітті зусиллями Шевченка і компанії у чвертьфіналі ЛЧ проти Реала.

Вільярреал виявився не в найскладнішій групі Ліги Європи – команда Унаї Емері отримала в суперники Маккабі з Тель-Авіва, Сівасспор і Карабах. Статус фаворита "субмарина" виправдала повністю, набравши 16 очок з 18 можливих.

У плей-офф Вільярреал отримав Зальцбург, в протистоянні з яким також був фаворитом. Боротьби, як такої, не вийшло – вже в першому виїзному матчі "жовта субмарина" обіграла "биків" з рахунком 2:0, практично вирішивши питання з проходом в наступний раунд. Вдома підопічні Емері здобули ще одну перемогу з рахунком 2:1 і впевнено зробили крок до 1/8 фіналу турніру.

У складах обох команд немає дискваліфікованих гравців. Що стосується травм, то у Динамо точно не зіграє Денис Попов. Ну і залишається відкритим питання щодо того, чи відновився Віктор Циганков. Також як і раніше заліковують травми Беньямін Вербич і Віктор Циганков.

У Вільярреала після важкого розриву хрестоподібної зв'язки повернувся в стрій лівий захисник Альберто Морено, але як і раніше на лікарняному опорний півзахисник Вісенте Іборра.

Після поразки від Валенсії (в останньому турі Прімери) лідери Вільярреалу разом з тренером шукали шляхи виходу з кризи, про яку не говорять голосно, але яка є. Прийняли рішення, що треба діяти агресивно, сміливо, інтенсивно в кожному з найближчих поєдинків. Тому на полі Динамо Вільярреал спробує диктувати свої правила, а не як Брюгге, чекати ходів від суперника. Тому матч буде однозначно цікавіше.

З шансами Динамо на контратаки. Важко буде стримати потужну атаку "субмарини", але і свій шанс на чужій половині поля кияни повинні отримати.