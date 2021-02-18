Динамо зіграло внічию з Брюгге в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи: відео

У четвер, 18 лютого, Динамо зіграло перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни на власному полі приймали бельгійський Брюгге. матч закінчився внічию 1:1.

Динамо – Брюгге 1:1

Голи: Буяльський, 62 – Мехеле, 67

Через мороз в Києві початок матчу перенесли з 19:55 та 17:00.

За день до матчу в Україні дозволили проводити матчі з глядачами. На гру на НСК "Олімпійський" прийшло понад 1000 вболівальників.

Брюгге на цей матч приїхав без головного тренера Філіпа Клемана. У нього та усього тренерського штабу виявили коронавірус. Також інфікованими виявилися ще двоє гравців – Стефано Денсвіл та Матея Мітрович. Відктак команди заставили здати ще один тест на коронавірус по прибутті в Київ. За результатами тестування, коронавірус виявили у півзахисника Матса Рітса.

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Команди розпочали матч доволі обережно. І без моментів. Поле хоч і було зелене, але відчувалося, що замерзле. Та й в мороз грати футболістам було не так і зручно.

Тож поки гравці привикали до погодних умов, минув перший тайм. За перші 45 хвилин матчу команди завдали три удари. Першим пробили гості, коли Мата завдавав удар після навісу з флангу. Динамо відповіло двома ударами Буяльського головою після навісів Кендзьори. Обидва рази – вище воріт. Відтак за весь перший тайм – жодного удару в площину воріт.

У другому таймі команди продовжили демонструвати в’язку гру з мінімум моментів. Аж поки не забив Буяльський. Цього разу він отримав пас на лінію штрафного майданчика, після чого завдав удар у дальній кут воріт.

Відео голу Буяльського

Та за п’ять хвилин рахунок на табло знову був рівним. Після подачі з кутового Мехеле виграв боротьбу в Бєсєдіна та пробив головою. Голкіпер Бущан помилився в цьому епізоді – він покинув лінію воріт, але так і не пішов на м’яч, застигнувши в напівпозиції. М’яч пролетів повз нього у ворота.

Відео голу Мехеле

Далі на полі знову точилася боротьба. Динамо прагнуло забити, щоб виграти перший матч. І за позитивного результату їхати до Бельгії. Брюгге теж було близьким до того, щоб забити гол. Свій момент змарнував Дост, пробивши вище воріт після навісу з флангу.

Тепер все вирішиться в Бельгії. Матч-відповідь запланований на 25 лютого.