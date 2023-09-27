Динамо запустив благодійний продаж квитків: на що будуть витрачені зароблені гроші

З початку повномасштабного вторгнення український спорт разом зі всією країною залучений до допомоги Україні для перемоги у війні. Спортсмени та клуби роблять різні розіграші та аукціони для залучення додаткових коштів. які будуть наближати нашу перемогу.

Черговим проявом свідомої позиції став меморандум про співпрацю між київським Динамо та фандрейзинговою платформою UNITED24, який вони підписали в жовтні 2022 року. Кияни повідомили про нову спільну акцію, яка буде відбуватися перед матчем з Олександрією в УПЛ.

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За придбані квитки можна буде прийняти участь у розіграші призів від Динамо

Динамо розпочало продаж благодійних квитків на матч дев'ятого туру УПЛ проти Олександрії, за які не можна буде потрапити на стадіон, але всі кошти підуть на благодійну діяльність. Також пресслужба киян розповіла з чого розпочалася співпраця з UNITED24, яка триває вже майже рік.

Першою спільною акцією став транш від Динамо у розмірі 250 000 фунтів стерлінгів, зібраних під час благодійних матчів, для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні № 3. Зараз Динамо та UNITED24 започатковують чергову спільну акцію.



Ми розуміємо, що потрібно активно рухатись у напрямку допомоги Україні у різних сферах, отже наступним кроком буде реалізація благодійних квитків. Футбольний клуб Динамо запускає онлайн продаж благодійних квитків на матч 9-го туру VBET Ліги, у якому наш клуб прийматиме Олександрію. 100 відсотків вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу,

– йдеться у повідомленні клубу.

Зазначається, що у продажі наявні квитки трьох категорій. Кожен уболівальник, який придбає благодійний квиток за певну ціну, візьме участь у розіграші подарунків від Динамо та партнерів клубу.

Квитки по 150 грн – ігрова футболка одного з гравців Динамо з матчу проти Олександрії Квитки по 100 грн – брендовий подарунок від New Balance Квитки по 50 грн – подарунок від офіційного фан-шопу Динамо Київ.

Окрім можливості перемогти у розіграші, кожен, хто придбає благодійний квиток, отримає разову знижку в офіційному клубному фан-шопі:

1 категорія (150 грн) – 10 відсотків

2 категорія (100 грн) – 7 відсотків

3 категорія (50 грн) – 5 відсотків.

Повідомляється, шо така акція матиме тепер постійний характер і в кінці сезону серед тих вболівальників, хто придбає благодійні квитки на кожен матч, буде проведено окремий великий розіграш подарунків від клубу!

Купуйте благодійні квитки на матчі "біло-синіх" та допомагайте рятувати життя разом із Динамо та UNITED24!

– йдеться у зверненні киян.