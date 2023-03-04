Динамо ганебно поступилось аутсайдеру у першому матчі УПЛ цього року: відеоогляд поєдинку

Команда Мірчі Луческу всуху програла вдома Інгульцю, пропустивши два голи у першому таймі. Цей результат не дозволив киянам наблизитись до Дніпра-1 та Шахтаря.

Динамо – Інгулець 0:2

Голи: Козак, 12, Одарюк, 43.

Чемпіонат України повернувся після зимової паузи. У першому офіційному поєдинку цього року київське Динамо приймало одного з аутсайдерів УПЛ Інгулець, пише 24 канал.

Мірча Луческу з перших хвилин випустив молодого захисника Дячука, якого розглядають на заміну Забарному. На місці ж проданого Циганкова вийшов Волошин, а позицію воротаря тренер довірив Нещерету.

Ударний перший тайм Інгульця

Втім Динамо повністю провалило перший поєдинок другого кола. Вже на 11 хвилині Сітало продавив Дячука у верховій боротьбі, знайшов набігаючого Козака і той потужним ударом прошив воротаря киян.

Господарі спробували притиснути суперника у першому таймі, але отримали фатальну контратаку. Перед перервою Інгулець вибіг в контратаку, Коробенко запустив Клименка по флангу і той прострілив у центр карного майданчика. Першим на м'ячі опинився Одарюк, який доправив снаряд у сітку.

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Беззуба атака Динамо

На другий тайм Луческу випустив Гармаша, Лонвейка та Беніто, але захист Інгульця майже не давав супернику шансів на небезпечні моменти. Динамо завдало лише один удар в ствір за другу половину і нічого не змогло вдіяти, щоб хоча б скоротити рахунок.

Таким чином кияни вчетверте програють цього сезону і залишаються третіми, даючи Шахтарю та Дніпру-1 можливість відірватись ще більше. Ба більше, у неділю "біло-синіх може обійти Зоря, якщо переграє Ворсклу.

У свою чергу перемога дозволила Інгульцю залишити зону перехідних матчів та піднятись на 11 сходинку. Втім від зони вильоту всього два очки. У наступному турі підопічні Ковальця гратимуть проти Металіста, тоді як на Динамо очікує битва із лідером чемпіонату Дніпром-1.

Відеоогляд матчу Динамо – Інгулець: