Динамо – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ

16:50

Київське Динамо уже 25 квітня може вперше за 5 років стати чемпіоном України. Для цього киянам потрібно перемогти скромний Інгулець у рамках 23 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути цей матч можна на сайті Спорт 24.