Київське Динамо уже 25 квітня може вперше за 5 років стати чемпіоном України. Для цього киянам потрібно перемогти скромний Інгулець у рамках 23 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути цей матч можна на сайті Спорт 24.
Поєдинок Динамо – Інгулець відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 17:00.
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У прямому ефірі поєдинок між Динамо та Інгульцем покаже телеканал "2+2". Окрім того, гру можна переглянути на ютуб-каналі Динамо.
Також трансляцію поєдинку Динамо – Інгулець проведе ютуб-канал Football Hub. Трансляція розпочнеться о 16:30.
Динамо – Інгулець: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Команди провели всього один очний матч у своїй історії. У першому колі киян відсвяткували перемогу на класі з рахунком 2:0.
- За 4 тури до завершення чемпіонату Динамо на 10 очок випереджає Шахтар. Щоб стати чемпіоном, киянам потрібно виграти в Інгульця або зіграти не гірше, аніж Шахтар у паралельному матчі проти Олександрії.
- Натомість Інгулець, хоч і перебуває на 11 місці, але досі ризикує понизитися у класі. Клуб із села Петрове всього на 2 очки випереджає Минай, що замикає турнірну таблицю.