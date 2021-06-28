Луческу готовий відпустити Супрягу: скільки хоче Динамо за трансфер нападника

Київське Динамо готове розлучитись із нападником Владиславом Супрягою. Кияни хочуть виручити солідну суму за 21-річного футболіста.

Супрязі готові вказати "на двері"

Дороги київського Динамо та Владислав Супряги можуть розійтись. Клуб хоче заробити за перехід форварда у літнє трансферне вікно 9 мільйонів євро.

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Однак не усі гроші дістануться киянам. Чверть суми, вирученої від трансферу Супряги, Динамо доведеться перевести на рахунки Дніпра-1. Все через те, що саме така домовленість була між клубами при переході Владислава.

Рік тому італійська Болонья пропонувала за нападника навіть на один мільйон більше – 10 мільйонів євро. Однак тоді керівництво чемпіонів УПЛ відмовило італійцям.

Одним із головних претендентів на футболіста є італійське Торіно, яке виступає у Серії А. У сезоні-2020/2021 клуб зупинився за крок від вильоту – 17 місце серед 20 команд.

У Торіно вважають, що можуть зменшити суму трансферу Супряги. Форвард переживає не найкращі часи своєї кар'єри. Але Динамо не піде на зниження вартості.