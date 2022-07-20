Динамо зіграло внічию з Фенербахче у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо зіграло перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра проти турецького Фенербахче закінчилася внічию 0:0.

Динамо – Фенербахче 0:0

Динамо не зуміло перемогти Фенербахче у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч в польському Лодзі на місцевому стадіоні закінчився без забитих голів.

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Без ударів в площину

Нуль. Саме стільки ударів в площину воріт за весь матч завдали гравці Динамо. На відміну від них, їх суперники шість раз пробивали прицільно, змушуючи Бущана вступати в гру.

Саме голкіпер киян може вважатися героєм матчу, адже неодноразово рятував свою команду від пропущених голів. І почав це робити ще в дебюті зустрічі. Особливо небезпечним був удар Валенсії головою.

Хоча Динамо теж не виглядало безпорадною командою. І проводило атаки, які могли закінчуватися взяттям воріт. В одному з епізодів Бєсєдіну не вистарчило лічених сантиметрів, щоб відгукнутися на простріл Дубінчака. Іншого разу Вербіч вирішив пробити в дотик після пасу Кендзьори – мимо рамки воріт. А Сидорчук вкотре вирішив показати, що в нього потужний удар – але не точний.

Ще одну нагоду змарнував Сидорчук вже у другому таймі. Тоді динамівці запресингували суперника на його половині поля. Цього разу капітан киян пробивав не на силу, але влучності все одно забракло.

Фенербахче хоч загалом і не виглядав небезпечним в цьому матчі, але шансів забити у "жовтих канарок" було більше. Та і вони не реалізували свої моменти.

Тож матч так і закінчився без забитих голів внічию 0:0.

Матч-відповідь між командами запланований на 27 липня в Стамбулі. Переможець цієї пари вийде у наступний раунд кваліфікації, де зіграє з австрійським Штурмом. Той, хто програє, відправиться у кваліфікацію Ліги Європи.