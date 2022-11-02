Чи підтвердить Динамо слова Луческу про "найкращу команду в групі": прогноз на матч з Фенербахче

Київське Динамо зганьбилося в групі Ліги Європи, остаточно посівши останнє місце. Але в команди ще залишається один матч - 3 листопада проти Фенербахче.

Для Динамо та Фенербахче це буде вже четвертий матч за цей сезон. Перед тим кияни пройшли турецький клуб у кваліфікації Ліги чемпіонів. Згодом команди потрапили до однієї групи Ліги Європи. І вже там Фенербахче виграв перший матч. 3 листопада команди проведуть завершальний матч у групі. Гра відбудеться в Кракові, і для Динамо вона не матиме жодного турнірного значення.

Варте уваги Гол у ворота Динамо визнали найкращим у п'ятому турі Ліги Європи: відео карколомного удару

Динамо провалилося в групі Ліги Європи. Команда програла перші чотири матчі в групі. А в п'ятому матчі проти АЕКа на виїзді теж була близька до поразки. І лише Денис Гармаш, який вийшов на заміну, оформив дубль та врятував киян від ще більшої ганьби.

Попри такі результати, головний тренер Динамо Мірча Луческу і далі вважає, що саме його команда – найкраща в групі.

"Ми ще маємо важливий матч з Фенербахче, тому що ми маємо довести, що є найкращою командою в групі. Ми не досягли позитивних результатів, але провели дуже хороші матчі", – заявив Луческу після гри з АЕКом.

От тільки букмекерські компанії не поділяють оптимізм Луческу. Тому і вважають саме Фенербахче фаворитом у матчі проти Динамо.Натомість ставка на перемогу Фенербахче у випадку успіху турецької команди може принести виграш з коефіцієнтом 1,89. Ставки на нічию приймають з коефіцієнтом 3,85.

Динамо в цьому сезоні не відзначається надійною грою у захисті. Для прикладу, в чемпіонаті України кияни лише не пропустили у трьох матчах – проти Львова, Минаю та Руху. Востаннє кияни покидали поле без пропущених голів 9 жовтня. Натомість гольова серія Фенербахче триває вже місяць після того, як команда зіграла внічию 0:0 з Бешикташем. За цей час "жовті канарки" провели сім матчів, в яких забили 21 гол. Тож, цілком ймовірно, що і в матчі проти Динамо гравцям турецького клубу вдасться відзначитися. Ставка на "індивідуальний тотал Фенербахче більше 0,5" – лише 1,15. А на те, що обидві команди заб'ють – 1,73.

Якщо для Динамо цей матч буде лише про "престиж", то Фенербахче прагнутиме здобути перемогу. Адже в паралельній грі Ренн прийматиме АЕК. Поки Фенербахче та Ренн мають по 11 очок і ділять лідерство в групі. Але перше місце виходить в 1/8 фіналу Ліги Європи, а команда, яка посяде друге місце – в 1/16 фіналу Ліги Європи, де її суперником стане команда, яка посіла третє місце в групі Ліги чемпіонів. Тож щоб уникнути "зайвих" матчів, Фенербахче треба зіграти значно краще, аніж Ренн.