Ракета Циганкова і гол Гармаша принесли Динамо впевнену перемогу проти Дніпра-1: відео
Джерело:24 канал
Динамо здобуло 10 перемогу в чемпіонаті України сезону-2021/2022. Кияни 24 жовтня у рамках 12 туру УПЛ впевнено перемогли Дніпро-1.
Динамо – Дніпро-1 2:0
Голи: Циганков, 50, Гармаш, 70
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- Після того, як Шахтар переміг Ворсклу у 12 турі та зрівнявся з Динамо за очками, киянам потрібно було перемагати Дніпро-1, щоб повернути відрив.
- Дніпряни підходили до поєдинку з "біло-синіми" у статусі четвертої команди чемпіонату та у випадку перемоги могли вийти на третю сходинку.
На старті гри Дніпро-1 володів м'ячем, проте не створював гострих моментів. Згодом Динамо забрало м'яч під свій контроль, але з гостротою попереду також не клеїлося.
Найактивнішим у складі господарів був Ерік Рамірес. Венесуелець одного разу красиво розвернувся у штрафному та пробив повз ворота. В другому моменті постріл Раміреса заблокували, після чого Андрієвський з меж штрафного пробив у руки голкіперу.
Динамо на класі переграло дніпрян
У другому таймі Динамо знадобилося всього 5 хвилин, щоб відкрити рахунок у грі. Віктор Циганков традиційно змістився з правого флангу та красивим ударом з лівої пробив під поперечину.
Відео голу Циганкова
Після забитого голу Динамо перейшло на гру другим номером і шукало свої нагоди в контратаках. І на 70 хвилині "біло-сині" вирішили долю матчу.
Циганков асистував свіжому Денису Гармашу, який з меж штрафного рикошетом від Логінова спрямував м'яч у сітку. Для Гармаша це вже шостий гол у сезоні УПЛ. Денис завдяки вдалій грі, ймовірно, отримає виклик у збірну України.
Відео голу Гармаша
Динамо могло й збільшувати рахунок наприкінці гри: Буяльський двічі виходив віч-на-віч з Кожокару, але не переграв воротаря. Також здалеку в руки голкіперу пробив Шапаренко.
Натомість Дніпро-1 так і не продемонстрував, завдяки чому може засмутити Георгія Бущана. Динамо пропустило тільки 3 голи в УПЛ сезону-2021/2022.Завдяки перемозі Динамо повернуло собі перше місце та на 3 очки випереджає Шахтар. Дніпро-1 залишився на четвертій сходинці.