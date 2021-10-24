Ракета Циганкова і гол Гармаша принесли Динамо впевнену перемогу проти Дніпра-1: відео

Динамо здобуло 10 перемогу в чемпіонаті України сезону-2021/2022. Кияни 24 жовтня у рамках 12 туру УПЛ впевнено перемогли Дніпро-1.

Динамо – Дніпро-1 2:0

Голи: Циганков, 50, Гармаш, 70

Дивіться також Шахтар у нервовому матчі переміг Ворсклу, яка грала в меншості: відео

Після того, як Шахтар переміг Ворсклу у 12 турі та зрівнявся з Динамо за очками, киянам потрібно було перемагати Дніпро-1, щоб повернути відрив.

Дніпряни підходили до поєдинку з "біло-синіми" у статусі четвертої команди чемпіонату та у випадку перемоги могли вийти на третю сходинку.

На старті гри Дніпро-1 володів м'ячем, проте не створював гострих моментів. Згодом Динамо забрало м'яч під свій контроль, але з гостротою попереду також не клеїлося.

Найактивнішим у складі господарів був Ерік Рамірес. Венесуелець одного разу красиво розвернувся у штрафному та пробив повз ворота. В другому моменті постріл Раміреса заблокували, після чого Андрієвський з меж штрафного пробив у руки голкіперу.

Динамо на класі переграло дніпрян

У другому таймі Динамо знадобилося всього 5 хвилин, щоб відкрити рахунок у грі. Віктор Циганков традиційно змістився з правого флангу та красивим ударом з лівої пробив під поперечину.

Відео голу Циганкова



Після забитого голу Динамо перейшло на гру другим номером і шукало свої нагоди в контратаках. І на 70 хвилині "біло-сині" вирішили долю матчу.

Циганков асистував свіжому Денису Гармашу, який з меж штрафного рикошетом від Логінова спрямував м'яч у сітку. Для Гармаша це вже шостий гол у сезоні УПЛ. Денис завдяки вдалій грі, ймовірно, отримає виклик у збірну України.

Відео голу Гармаша



Динамо могло й збільшувати рахунок наприкінці гри: Буяльський двічі виходив віч-на-віч з Кожокару, але не переграв воротаря. Також здалеку в руки голкіперу пробив Шапаренко.

Натомість Дніпро-1 так і не продемонстрував, завдяки чому може засмутити Георгія Бущана. Динамо пропустило тільки 3 голи в УПЛ сезону-2021/2022.

Завдяки перемозі Динамо повернуло собі перше місце та на 3 очки випереджає Шахтар. Дніпро-1 залишився на четвертій сходинці.