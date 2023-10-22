Удар по чемпіонських амбіціях киян: Дніпро-1 здолало Динамо, зберігши шанси на лідерство – відео

Дніпровський колектив повертається у кондиції. А от столичний клуб не випромінює впевненість.

Динамо – Дніпро-1 0:1

Гол: Гуцуляк, 13

Динамо та Дніпро-1 провели зустріч в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "спортклубівці". Кияни втрачають нагоду вийти на перше місце завдяки матчам у запасі, пише 24 Канал.

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Матч "поранених" титанів

У центральному матчі чергового раунду чемпіонату України зустрілись два колективи, котрі претендують на чемпіонство у національній першості. Дніпро-1 не найкращим чином розпочав сезон, коливавшись у зоні вильоту, проте дніпряни набрали обертів. Динамо із певними "поблажками" (така ж ситуація і у "спортклубівців"), у вигляді переносу матчів, не реалізовує перевагу.

Стартові склади команд / Flashscore

Зокрема, Дніпро-1 набагато впевненіше розпочало поєдинок, що уже на 13-ій хвилині гри вилилось у результат. Рахунок у матчі відкрив Олексій Гуцуляк, який отримав передачу в карному майданчику суперника та, швидко оцінивши ситуацію, закотив м'яч у дальній кут воріт без шансів для Бущана.

Цікаво, що Динамівці не могли нічого надзвичайного придумати біля воріт опонента, а от "спортклубівці" навпаки виглядали активніше, проте відзначитись дніпрянам більше не вдалось. Кияни почали тиснути на Дніпро-1 тільки під кінець зустрічі, зокрема, Беніто міг заробити пенальті для своєї команди, та от суддя у суперечному епізоді призначив вільний удар, що дуже розлютило тренерський штаб Динамо.

До гри повернувся Микола Шапаренко, який своїми вміннями вирізнявся на фоні інших гравців, вийшовши на заміну.

Гол Гуцуляка:

Таким чином, Дніпро-1 виходить на 6-у сходинку в УПЛ (18 балів). маючи дві гри в запасі. Якщо "спортклубівці" виграють у двох зустрічах, то можуть вийти на перше місце в чемпіонаті. Динамо опинилось на 7-ій позиції (3 гри в запасі), заробивши 15 пунктів, проте здобувши перемоги в недограних поєдинках, "бобри" також можуть опинитись на топі.