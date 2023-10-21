Битва за потенційне перше місце в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Динамо – Дніпро-1

В 11-у турі УПЛ в неділю, 22 жовтня, між собою зіграють Динамо та Дніпро-1. Обидві команди зберігають шанси на перше місце в турнірній таблиці. Але для цього треба перемагати в цьому матчі. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Дніпро-1 доступна на сайті 24 Каналу.

Динамо та Дніпро-1 підходять до цього матчу на шостому та сьомому місці в турнірній таблиці відповідно. Кожна з команд набрала по 15 очок. Однак Динамо зіграло лише сім матчів в чемпіонаті, а Дніпро-1 – вісім. Натомість Кривбас, який лідирує, за 11 матчів набрав 23 очки. Тож що київський, що дніпровський клуб можуть наздогнати лідера. І навіть обійти його.

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Обидві команди підходять до цього матчу після перерви в чемпіонаті на ігри національних збірних. Та якщо динамівці відправили до збірної України одразу п'ятьох гравців (Георгій Бущан, Денис Попов, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський та Владислав Ванат), то з Дніпро-1 виклик отримали лише двоє (Олександр Сваток та Олександр Піхальонок). Але "синьо-жовті" зіграли свій матч ще у вівторок, 17 жовтня. Тож часу для підготовки в Динамо та Дніпро-1 було цілком достатньо.

При цьому Дніпро-1 зараз має серію з трьох поспіль перемог. Правда вони були над командами, які перебувають на дні турнірної таблиці. Динамо ж теж мало серію з трьох поспіль перемог, поки в останньому матчі в чемпіонаті сенсаційно не поступилося Поліссю, яке два голи забило, граючи в меншості. А після цього червону картку отримав і Караваєв, який не допоможе киянам у матчі проти Дніпро-1.

Також за Динамо не зіграє і лідер команди Андрій Ярмоленко, який переніс операцію. Він повернеться на поле вже у 2024 році.

Матч Динамо – Дніпро-1 відбудеться в неділю, 22 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

Трансляція матчу Динамо – Дніпро-1 доступна на каналі "2+2". Онлайн-трансляція – на ютуб-каналі FootballHub. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Дніпро-1.

Динамо – Дніпро-1 онлайн-трансляція