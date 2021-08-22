Динамо – Десна: онлайн-трансляція центрального матчу 5 туру УПЛ
22 серпня 2021 , 21:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Лідер чемпіонату України чернігівська Десна 22 серпня зустрінеться з чинним чемпіоном УПЛ Динамо. Команди проведуть матч у Києві у рамках 5 туру УПЛ.
Поєдинок Динамо – Десна перенесли з НСК "Олімпійський" на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Причина – концерт до Дня Незалежності України.
Це цікаво Якби я ще туди прийшов – був би капець, – легенда Шахтаря відмовився допомагати Луческу в Динамо
Матч між киянами та чернігівцями розпочнеться о 21:30. У прямому ефірі гру Динамо – Десна покаже телеканал "2+2".
Також за грою можна стежити онлайн. Ютуб-канал Динамо та FootballHub проведуть трансляцію гри. На каналі Динамо трансляція розпочнеться о 21:25.
Натомість на FootballHub трансляція розпочнеться о 20:30.
Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Десна – лідер чемпіонату України після 4 турів. Підопічні Олександра Рябоконя виграли всі 4 матчі.
- Щодо Динамо, то кияни виграли 3 поєдинки й зіграли внічию з Інгульцем.
- У разі перемоги Динамо очолить турнірну таблицю. Будь-який інший результат залишить у лідерах чемпіонату Десну.