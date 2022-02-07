Динамо через COVID-19 втратило 9 гравців перед матчем Юнацької Ліги УЄФА

Юнацька команда київського Динамо (U-19) вирушила на матч Юнацької Ліги УЄФА проти іспанського Депортіво. Але головний тренер української команди Ігор Костюк матиме кадрові проблеми.

Дев'ять футболістів київської команди після отримання результатів тестів на коронавірус потрапили на карантин та були ізольовані у готелі в Туреччині.

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7 лютого динамівці мають прибути до Ла-Коруньї автобусом з Мадрида, куди команда з Анталії добиралася транзитом через Стамбул.

Як Динамо завершило груповий раунд

Динамівці потрапили в одну з найскладніших груп етапу. Команда Костюка зіграла проти Бенфіки, Барселони та Баварії. Мало людей вірили у прохід далі, але кияни зруйнували усі прогнози. Динамо завершило раунд на другому місці у групі, поступившись лише португальській Бенфіці. Відставання від "орлів" склало лише два очки.

Київський клуб за шість турів заробив 13 пунктів (чотири перемоги, одна мирова та одна поразка). Різниця голів склала 14:3.

Матч проти Депортіво відбудеться у середу, 9 лютого.