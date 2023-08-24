Шаленим ударом в дотик в кут воріт: Шапаренко забив за Динамо у ворота Бешикташу

Динамо вдалося забити гол у ворота Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій. За киян відзначився Микола Шапаренко.

Київське Динамо в першому таймі матчу проти Бешикташу пропустило гол, коли Абубакар відзначився ударом з пенальті.

Як це було Знову за старе: Динамо пропустило гол у матчі проти Бешикташу через помилку захисника

А вже по перерві кияни забили зусиллям Караваєва. Але арбітр після перегляду VAR взяття воріт не зарахував, натомість зафіксувавши офсайд під час атаки.

Та все ж таки Караваєв результативною дією в цьому матчі відзначився. На 60-й хвилині він підключився до атаки правим флангом після пасу від Буяльського, після чого прострелив в район півкола перед штрафним майданчиком. Саме туди набігав Шапаренко, який вирішив пробити в дотик. Удар був влучним – в кут воріт. Тож голкіпер лише поглядом провів м'яч в польоті.

Відео голу Шапаренка у ворота Бешикташу