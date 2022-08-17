Фатальна помилка Циганкова: як Динамо пропустило другий гол у матчі з Бенфікою – відео

Динамо у матчі проти Бенфіки в кваліфікації Ліги чемпіонів ще у першому таймі пропустило двічі. Другий гол забив Гонсалу Рамуш.

Перший гол у ворота Динамо влетів на дев'ятій хвилині після удару Жилберту. Рамуш відзначився на 37-й хвилині.

До теми Динамо вже пропустило: онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка в кваліфікації Ліги чемпіонів

До другого голу у ворота Динамо призвела помилка гравців київського клубу. Циганков отримав м'яч на своїй половині поля після вкидання ауту. Він вирішив віддати пас назад на Попова. Але зробив це невдало – м'яч перехопив Нерес. У штрафному йому намагався завадити Попов. Але не допомогу гравцю Бенфіки прийшли ще двоє гравців. Один з них був якраз Рамуш, який в дотик і пробив по воротах Бущана. Врятувати в цьому моменті в голкіпера киян шансів було вкрай мало.

Для Рамуша цей гол став п'ятим в цьому сезоні.

Відео голу Рамуша у ворота Динамо