Фатальна помилка Циганкова: як Динамо пропустило другий гол у матчі з Бенфікою – відео
Динамо у матчі проти Бенфіки в кваліфікації Ліги чемпіонів ще у першому таймі пропустило двічі. Другий гол забив Гонсалу Рамуш.
Перший гол у ворота Динамо влетів на дев'ятій хвилині після удару Жилберту. Рамуш відзначився на 37-й хвилині.
До теми Динамо вже пропустило: онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка в кваліфікації Ліги чемпіонів
До другого голу у ворота Динамо призвела помилка гравців київського клубу. Циганков отримав м'яч на своїй половині поля після вкидання ауту. Він вирішив віддати пас назад на Попова. Але зробив це невдало – м'яч перехопив Нерес. У штрафному йому намагався завадити Попов. Але не допомогу гравцю Бенфіки прийшли ще двоє гравців. Один з них був якраз Рамуш, який в дотик і пробив по воротах Бущана. Врятувати в цьому моменті в голкіпера киян шансів було вкрай мало.
Для Рамуша цей гол став п'ятим в цьому сезоні.
Відео голу Рамуша у ворота Динамо