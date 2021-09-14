Арбітр скасував переможний гол і Динамо зіграло внічию з Бенфікою: відео

У вівторок, 14 вересня, київське Динамо зіграло перший матч групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Переможця на НСК "Олімпійський" визначено не було.

Динамо – Бенфіка 1:0

Гол: Шапаренко, 90+3

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Київський клуб впевнено провів стартовий відрізок українського чемпіонату і очолює турнірну таблицю УПЛ. Перед відповідальним єврокубковим протистоянням "біло-сині" в Харкові обіграли Металіст 1925 з рахунком 2:0.

Бенфіка в літнє міжсезоння посилилася форвардом збірної України Романом Яремчуком, який відразу вписався в ігрову схему "орлів". Раніше київський клуб провів чотири зустрічі з Бенфікою та здобув тільки одну перемогу (тричі успіх святкували португальці).

Кияни могли відкривати рахунок вже на 9-й хвилині зустрічі – Шапаренко пробив зі штрафного, і Влаходімос з-під поперечини вибив м'яч.

У середині першого тайму підопічні Мірчі Луческу ледь не "привезли" у власні ворота. Сидорчук підкатом закрив момент для удару Евертона з лівого флангу воротарського, хоча сам і подарував м'яч до цього Вайґлю.

На 40-й хвилині Маріу з лівого флангу зробив закид у лівий кут штрафного Динамо на хід Сілві, який з гострого кута перекинув – і Бойка, і ворота.

За мить Шапаренко упустив м'яч на своїй половині, після чого Яремчук здалеку пробив в центр воріт, де і стояв Бойко. Одразу контрвипад киян – спроба дальнього удару з лівого флангу від Миколенка була парирувана голкіпером.

Після перерви Яремчук розстрілював відскік в центрі штрафного, але Бойко відбив ногою. За мить той же Бойко у ближньої штанги намертво забрав дальній удар з лівого флангу від Евертона.

На 76-й хвилині Вербич тільки вийшов на заміну і одразу стоврив гольовий момент. Беньямін точно замикав простріл Караваєва з правого флангу, але Отаменді зняв м'яч у нього з ноги.

Вже у компенсований час Динамо змогло забити гол, але сталося це з офсайдом. Гармаш з лівого флангу подав на дальній кут воротарського майданчика, після чого Шапаренко пробив в ближній до нього кут, зробивши це в офсайді саме Гармаша.

У підсумку, команди поділили по одному очку в Києві. Наступний матч у Лізі чемпіонів команда Мірчу Луческу зіграє проти Баварії 29 вересня, а Бенфіка в цей день прийматиме Барселону.

Динамо – Бенфіка відеоогляд