Визначилися найкращі гравці Динамо у матчі з Бенфікою

У середу, 17 серпня, відбувся перший матч плей-офф раунду Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися київське Динамо та лісабонська Бенфіка. "Орли" не залишили шансів "біло-синім".

Забарний – найкращий гравець матчу серед киян

У Лодзі Бенфіка здобула перемогу з рахунком 0:2. Підопічні Мірчі Луческу пропустили у свої ворота два м'ячі, авторами яких стали Жилберто і Рамуш.

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Після закінчення матчу статистичний портал SofaScore виставив гравцям оцінки за зустріч. У складі київського клубу найвищий бал отримав Ілля Забарний – 7.1. На другому місці Денис Попов, Микола Шапаренко та Костянтин Вівчаренко – по 7.0. Найгіршим на полі було визнано Володимира Шепелєва – 5.9 балів.

Яка ситуація у конкурентів

У складі "орлів" найкращим став Жоау Маріу – 8.1. Нижче тільки у Енцо Фернандеса і Одіссеаса Влаходімоса – 7.5. Українець Роман Яремчук, який вийшов на заміну, отримав оцінку 6.6.

Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

Тренер киян Мірча Луческу після матчу заявив, що вірив у свої підопічних та сподівався на інший результат. Він також розповів про проблеми команди та назвав головну відмінність "біло-синіх" від португальського клубу.