Динамо проти Бенфіки та Яремчука: визначились дати та місце матчів плей-офф Ліги чемпіонів

Кияни опинились за крок до виходу в основну стадію ЛЧ після перемоги над Штурмом. Підопічні Луческу посперечаються з португальською Бенфікою за путівку в груповий раунд

Вчора в австрійському Граці визначився переможець дуелі між Динамо та Штурмом в 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Ним стала київська команда, яка вдруге здолала австрійців.

Як це було У Луческу все по плану: Динамо б'є Штурм та наближається до виходу в групу ЛЧ – відео голів

Щоправда, основний час динамівці програли (0:1), однак дзеркальна перемога у першому матчі перевела гру в овертайм. Там "біло-сині" забили двічі опоненту зусиллями Вівчаренка та Циганкова.

Тепер кияни опинились за крок від виходу в групову стадію Ліги чемпіонів. Останнім суперником Динамо стане Бенфіка, за яку нині виступає форвард збірної України Роман Яремчук. Тим часом стали відомі дати та місце проведення ігор.

Перша гра буде номінально домашньою для киян і пройде в польському Лодзі на стадіоні ЛКС. Початок гри – 17 серпня (середа) о 22:00 за київським часом.

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Матч-відповідь вже відбудеться у столиці Португалії на знаменитій арені "Ештадіу Да Луж". Пройде вона напередодні Дня Незалежності 23 серпня (вівторок). Час той самий – 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що переможець дуелі отримає путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів. В той же час команда, яка програє, візьме участі у груповій стадії Ліги Європи.

Динамо вже грало минулого року в Лізі чемпіонів з Бенфікою на груповій стадії. У Києві була зафіксована нульова нічия, тоді як у Лісабоні перемога дісталась господарям (2:0).