Єдиний гол Саленка та салют від Яремчука: як Динамо грало проти Бенфіки

Київська команда має невтішну статистику ігор проти "орлів" з Лісабону, програвши 4 з шести очних матчів. Тепер же Мірча Луческу і Ко повинні зламати традицію, щоб потрапити у групову стадію Ліги чемпіонів

Вже у середу Динамо відіграє перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником команди Мірчі Луческу стане португальська Бенфіка.

До теми За крок до групового раунду: де дивитись матч Динамо — Бенфіка в Лізі чемпіонів

Лісабонці вже мають історію зустрічей з киянами і вона не надто приємна для нашої команди. Клуби відіграли шість очних зустрічей, у яких кияни тріумфували лише раз. 24 канал пропонує згадати, як Динамо раніше протистояло Бенфіці.

КЄЧ 1991/1992

27.11.1991. Динамо – Бенфіка 1:0

01.04.1992. Бенфіка – Динамо 5:0

Саме у першому поєдинку команд і відбулась єдина перемога Динамо. Тоді у 1 турі групового турніру КЄЧ кияни здолали португальців завдяки голу Олега Саленка. Це взяття воріт зрештою виявилось єдиним динамівським у дуелі команд.

Правда, наступні чотири матчи український клуб програв і зайняв останнє місце у квартеті. Поступились кияни і у Лісабоні, причому – без шансів (0:5). Бенфіка ж теж не вийшла з групи, зайнявши третє місце.

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ЛЧ 2016/2017

19.10.2016. Динамо – Бенфіка 0:2

01.11.2016. Бенфіка – Динамо 1:0

У 2016 році кияни вдруге після довгої паузи опинились у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Команда Сергія Реброва потрапила у рівну, але непросту групу з Наполі, Бенфікою та Бешикташем.

Зустрічі з португальцями на 3-4 тури, коли у Динамо було лише одне очко і треба було рятувати становище. На жаль, цього підопічним Реброва зробити не вдалось. Ба більше, кияни навіть не забили ані голу, пропустивши два у Києві і один у Лісабоні.

ЛЧ 2021/2022

14.09.2021. Динамо – Бенфіка 0:0

08.12.2021. Бенфіка – Динамо 2:0

Остання зустріч команд була зовсім нещодавно, у груповій стадії ЛЧ минулого сезону. Команди потрапили до "групи смерті" із Баварією та Барселоною. Однак Бенфіку це не засмутило.

Лісабонці не програли у Києві, а потім розгромили вдома Барселону (3:0). В останньому турі Динамо вже грало без мотивації, тоді як перемога португальців виводила їх у плей-офф. "Орли" без проблем здолали команду Мірчі Луческу, а перший гол у зустрічі забив вихованець Динамо Роман Яремчук.

Матч Динамо – Бенфіка пройде 17 серпня у польському місті Лодзь. Початок – о 22:00 за київським часом.