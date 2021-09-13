Динамо проти ексгравця Яремчука: анонс на матч Ліги чемпіонів з Бенфікою

У вівторок, 14 вересня, київське Динамо на своєму полі прийме лісабонську Бенфіку в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч пройде на стадіоні НСК "Олімпійський". Про все найголовніше перед поєдинком читайте на Спорт24.

Динамо – Бенфіка: головне

Що: груповий етап Ліги чемпіонів;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: вівторок, 14 вересня, 22:00;

Трансляція: MEGOGO.

До слова Динамо прийме Бенфіку Яремчука в першому матчі Ліги чемпіонів: хто переможе – прогноз

Динамо перебуває на піднесенні

Динамо в минулому сезоні очолив Мірча Луческу і саме з його приходом кияни серйозно змінилися. У чемпіонаті України "біло-сині" впевнено виграли чемпіонський титул у Шахтаря, оформивши золоті медалі задовго до закінчення сезону. У новому сезоні динамівці знову виглядають впевнено і безумовно будуть прагнути захистити титул.

Після семи турів Динамо лідирує в таблиці з 19 очками, випереджаючи другий Шахтар на три бали. Єдиною помилкою на старті сезону став матч з Інгульцем, де сенсаційно динамівці втратили очки, але сталося це ще в четвертому турі. Перед поєдинком з Бенфікою Динамо розім'ялося на Металісті 1925, обігравши харківський клуб з рахунком 2:0 в гостях.

Бенфіка також не відстає

Бенфіці довелося постаратися, щоб відібратися в груповий етап Ліги чемпіонів, так як вона пройшла два раунди кваліфікації. Спочатку "орли" досить легко пройшли московський Спартак (2:0 і 2:0), а ось потім насилу здолали ПСВ (2:1 і 0:0).

У чемпіонаті Португалії команда Жорже Жезуша впевнено лідирує, маючи на своєму рахунку 15 набраних очок в п'яти турах. В єдиному вересневому матчі лісабонці розгромили "Санта-Клару" (5:0).

Осторія зустрічей

Екснападник Динамозараз захищає кольори Бенфіки. В останньому поєдинку чемпіонату Португалії Роман відзначився черговим забитим м'ячем

Динамо та Бенфіка раніше зустрічалися чотири рази. "Орли" здобули 3 перемоги, кияни – одну. Востаннє команди перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2016/17. У обох протистояннях сильнішими виявилися португальці (1:0 в Лісабоні, 0:2 в Києві).

Що прогнозують букмекери

У київському поєдинку букмекери вважають Динамо андердогом. Перемогу підопічних Мірчі Луческу оцінюють коефіцієнтом 3,35. Дещо кращі шанси у гостей з Лісабону. Звитягу португальського клубу букмекери компанії Favbet оцінюють коефіцієнтом 2,36.

Динамо та Бенфіка потрапили в групу до Баварії та Барселони, які вочевидь займуть перші два місця. Швидше за все, кияни та лісабонці поведуть боротьбу за третю сходинку, щоб зіграти в Лізі Європи.

Відтак, командам важливо не програвати в очному поєдинку. Якщо клуби розійдуться нічиєю у Києві – коефіцієнт 3,40.