Динамо влаштувало гольову феєрію на зборах у Швейцарії: відео

Київське Динамо провело контрольний поєдинок на навчально-тренувальному зборі в Швейцарії. Суперником команди Мірчі Луческу став місцевий Базель.

Динамо – Базель 4:4

Голи Динамо: Антюх, 22, Сирота, 31, Кравченко, 49, Жерсон, 67

Спаринг з 20-кратним чемпіоном Швейцарії став першим для команди Мірчи Луческу на літніх зборах. Антюх відкрив рахунок з передачі Супряги, а Сирота забив після кутового у виконанні де Пени. Однак ще до перерви Базель відігрався.

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У другому таймі Лєднєв вивів киян вперед, добивши м'яч у сітку з другої спроби, але суперники знову відновили паритет. Незабаром Коробенко після кутового виявився першим на підборі і оформив четвертий гол "біло-синіх", але Базель ще раз відповів результативно.

Наступний контрольний поєдинок кияни проведуть у суботу, 2 липня. Суперником "біло-синіх" стане швейцарська Лозанна.

Динамо – Базель відео матчу