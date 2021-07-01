Динамо – Базель: онлайн-трансляція першого матчу киян у новому сезоні

Київське Динамо готується до нового сезону у Швейцарії. У четвер, 1 липня, Динамо зіграє перший контрольний поєдинок проти швейцарського Базеля.

Товариський поєдинок між Динамо та Базелем розпочнеться о 20:00. Спаринг відбудеться у місті Веве.

До слова Динамо взяло на збори найкращого форварда УПЛ Кулача

У прямому ефірі цю гру можна буде переглянути на офіційному каналі київського Динамо в YouTube.

Динамо – Базель: онлайн-трансляція



На першому зборі Динамо зіграє 4 контрольні поєдинки:

1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)

3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)

7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)

10 липня. 13:00. Динамо – Сервет (Швейцарія)

Перший офіційний поєдинок у сезоні-2021/2022 Динамо зіграє 24 липня проти Шахтаря у Суперкубку України.