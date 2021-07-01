Динамо – Базель: онлайн-трансляція першого матчу киян у новому сезоні
1 липня 2021 , 19:45Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Динамо
Київське Динамо готується до нового сезону у Швейцарії. У четвер, 1 липня, Динамо зіграє перший контрольний поєдинок проти швейцарського Базеля.
Товариський поєдинок між Динамо та Базелем розпочнеться о 20:00. Спаринг відбудеться у місті Веве.
До слова Динамо взяло на збори найкращого форварда УПЛ Кулача
У прямому ефірі цю гру можна буде переглянути на офіційному каналі київського Динамо в YouTube.
Динамо – Базель: онлайн-трансляція
На першому зборі Динамо зіграє 4 контрольні поєдинки:
- 1 липня. 20:00. Динамо – Базель (Швейцарія)
- 3 липня. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцарія)
- 7 липня. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцарія)
- 10 липня. 13:00. Динамо – Сервет (Швейцарія)