Динамо прикро поступилося Барселоні на "Олімпійському": відео

Київське Динамо 2 листопада у Києві на "Олімпійському" приймало Барселону в матчі 4 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Переможцем матчу на головній арені України стали гості з Іспанії.

Динамо – Барселона 0:1

Гол: Фаті, 70

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Динамо програло Барселоні в попередньому матчі турніру. До цього матчу Барселона не могла не лише виграти (дві поразки по 0:3 від Баварії та Бенфіки), але й бодай завдати удар в площину воріт суперника. І лише у матчі проти Динамо "синьо-гранатові" перервали цю серію невдач. Все у грі вирішив єдиний гол Жерара Піке, який і приніс перемогу Барселоні.

Динамо перед грою з Барселоною провело два матчі проти Маріуполя на виїзді. Перший – 27 жовтня в Кубку України, другий – 30 жовтня в чемпіонаті. Обидва матчі закінчилися перемогою киян з різницею в один гол. Хоча матч УПЛ міг закінчитися і внічию.

"Блаугранас" тільки псують нерви своїм вболівальників – спершу після матчу з Динамо програли "Ель Класіко", після нього поступилися Райо Вальєкано, що коштувало роботи Рональдові Куману, а тоді не змогли обіграти Алавес.

На старті зустрічі Депай видряпав м'яч у штрафному майданчику, обіграв захисників і метрів з 10-ти бабахнув у дальній кут. Забарний героїчно заблокував стусан на гол.

На 16-й хвилині Бущан ледь зачепив рукавицею подачу з правого напівфланга з голови Депая – Альба відпрацював холостий мах, промазавши з 11-ти метрів.

У середині першого тайму Динамо почало штурмувати ворота каталонців. Спершу Циганков подав праворуч, Барселона відбилася, а Де Пена пробив другим темпом з лінії штрафного майданчика – тер Штеген ногою відбив.

За мить вже Де Пена вивів Шапаренко на ударну позицію – Микола зліва метрів із 10 пробив поряд із лівою штангою.

На 32-й хвилині штанга і офсайд врятували Динамо від пропущеного голу. Лангле головою в падінні замкнув подачу зі штрафного Альби і влучив у каркас воріт. Момент закреслено боковим арбітром: одразу три каталонці залізли в офсайд.

Після перерви Бущан завмер у напівпозиції та залишив свої ворота порожніми. Лангле цього не побачив і намагався головою скинути убік, розвернувся та ахнув.

Після цього одразу слідувала потужна відповідь від Динамо – Буяльський прострілив праворуч, захисники винесли, а Караваєв з лівого кута штрафного майданчика мало не влучив у дальню дев'ятку обвідним ударом.

На 63-й хвилині міг статися ключовий момент у матчі, коли Кендзьора порушив правила, завдавши удару не по м'ячу, а по ногам Фаті – арбітр одразу призначив пенальті у ворота Бущана. Однак згодом, після перегляду VAR, арбітр скасував своє рішення.

"Біло-сині" видихнули, але не надовго. На 70-й хвилині "каталонці" відкрили рахунок – Мінгеса прострілив праворуч, пас на Дембеле перервали, але Фаті з 11 метрів забив м'яч під поперечину.

Відео голу Фаті

Динамівці хотіли швидко зрівняти рахунок – Сидорчук бив метрів із 16, тер Штеген із першого разу не зафіксував і випустив м'яч за лінію на кутовий, але арбітр не побачив. На 82-й хвилині після обрізки захисників Циганков бив праворуч – тер Штеген тягне, а Вербич на добиванні вдарив набагато вище воріт.

У підсумку, Динамо вдома програло Барселоні із зеркальним рахунком попереднього матчу та залишилося на останньому місці групи Е Ліги чемпіонів. Барселона завдяки поразці Бенфіки у паралельному матчі з Баварією, піднялася на 2 сходинку.

Динамо – Барселона відеоогляд матчу з'явиться згодом...