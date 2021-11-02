Динамо – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське Динамо у вівторок, 2 листопада, грає матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Київське Динамо в цьому сезоні Ліги чемпіонів голів не забивало, зігравши три матчі. І пропустило вже шість голів.

Шість голів Барселона пропустила за два перші матчі. Але у грі проти Динамо на власному полі зуміла зберегти свої ворота, а Піке забив єдиний гол в матчі, який і приніс перемогу "синьо-гранатовим".

Та цього разу Піке не допоможе Барселоні. А також Агуеро. Найбільша втрата для Динамо – відсутність Миколенка, який не зіграє і в матчах за збірну в листопаді (замість нього вже викликали Корнієнка).

Динамо має доволі непогані шанси – як на перший гол в цьому сезоні Ліги чемпіонів, так і на здобуття перемоги. Вона тоді дозволить киянам обійти Барселону та повернутися на третє місце в групі.

До теми На що сподіватися Динамо у матчі проти Барселони: перший гол та перемога в Лізі чемпіонів

Динамо не може обіграти Барселону протягом п'яти останніх матчів. Востаннє це було ще в 1997 році.