Перша гра у 2024 році: онлайн-трансляція матчу Динамо – Баллкані

Київський клуб розпочне серію спарингів грою проти чемпіона Косова. Балканська команда останні два роки брала місцеве золото та досягала локальних успіхів у єврокубках.

Київське Динамо розпочало тренувальний збір після новорічної відпустки. Команда Олександра Шовковського відправила в Туреччину, пише 24 канал.

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Там "біло-сині" проведуть низку спарингів в рамках підготовки до весняної частини сезону УПЛ. Перший із них пройде сьогодні, 26 січня. Початок – о 16:00 за київським часом.

Суперником киян стане представник Косова Баллкані з міста Теранде. Команда є грандом місцевого чемпіонату. Останні два роки клуб ставав чемпіоном країни.

Крім того, Баллкані два сезони поспіль грає в групі Ліги конференцій. Минулого розіграшу косовари переграли турецький Сівасспор, а цього здолали навіть загребське Динамо.

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Що стосується киян, то підопічні Шовковського пішли на зимову паузу на п'ятому місці в УПЛ, маючи відставання від лідера Кривбаса у шість балів. Проте за втраченими очками Динамо лідирує на пару із Шахтарем, адже має три зустрічі в запасі.

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