Поки без голів від киян: клуб із Косово завдав поразки Динамо на зборах

У п'ятницю, 26 січня, київське Динамо провело свій перший товариський матч на зборах у Туреччині. Суперником киян був клуб Балкані із Косово.

Вже на 20-й хвилині рахунок у матчі було відкрито 0:1. Але зробили це не підопічні Олександра Шовковського, а 22-річний сенегалець Балкані Мамаду Данфа, повідомляє 24 Канал.

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Стартували із поразки

Більше у першій частині гри голів не було. Три жовті картки заробили команди у першому таймі та пішли на відпочинок за мінімальної переваги у рахунку гостей матчу 0:1.

По перерві головний тренер Динамо виставив новий склад, змінивши усіх 11 футболістів. Але навіть свіжа кров не допомогла киянам бодай зрівняти цифри на табло. Натомість на 74-й хвилині рахунок у грі став вже 0:2 на користь суперника із Косово.

Беріша реалізував 11-метровий удар та подвоїв перевагу Балкані.

До фінального свистка "біло-сині" так і не забили.

Динамо програло Балкані на старті закордонних зборів під час підготовки до другої частини сезону-2023/2024.

Наступний спаринг Динамо запланований вже на 29 січня. Суперником киян буде польська Легія.

Динамо закінчило першу частину сезону УПЛ на 5-му місці, набравши 28 балів. На євроарені кияни не пробились далі, тому сконцентрують усю свою увагу на українській першості.