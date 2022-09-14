Динамо намагатиметься набрати перші очки в Лізі Європи: хто покаже матч киян проти АЕКа

Київське Динамо не надто вдало розпочало виступ в Лізі Європи, коли в першому матчі команда програла Фенербахче. Тепер у другому турі Ліги Європи Динамо зіграє проти кіпрського АЕКа, де і намагатиметься набрати перші очки.

Динамо до цього ніколи не грало проти кіпрських команд. Тож гра проти АЕКа в четвер, 15 вересня, стане дебютною.

Варте уваги Динамо спробує помститись АЕКу, який вибив Дніпро-1 із Ліги Європи

Щодо АЕКа, то до сезону 2022/2023 команда ніколи не грала проти українських команд. Але Динамо стане вже другим українським суперником для кіпрського клубу. Адже в плей-офф кваліфікації Ліги Європи саме АЕК вибив український Дніпро-1.

Попри це, в Україні АЕК так і не був. Гостьова гра проти Дніпро-1 відбулася в словацькому Кошице. А матч проти Динамо прийме польський Краків. Гра на стадіоні "Краковії" імені Юзефа Пілсудського розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Дивитися онлайн матч Динамо – АЕК в Україні можна буде в декілька способів:

на платформі Megogo. Адже саме ця платформа є офіційним транслятором єврокубків в Україні – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Тож і матч Динамо – АЕК дивитися онлайн офіційно можна буде саме тут. Megogo доступне як на сайті, так і в мобільному додатку чи на смарт-телевізорах. Однак доступ до трансляції матчу Динамо – АЕК тільки для зареєстрованих користувачів з підпискою "Максимальна". Там матч коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

на платформі Volia TV, яка офіційно транслює канали "Megogo спорт"

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо – АЕК. Там будуть доступні відео усіх голів матчу.