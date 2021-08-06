Динамівець Попов вибув на тривалий термін: підозра на моторошну травму
6 серпня 2021 , 10:20Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Футбольний формат
Не встиг новий сезону УПЛ набрати обертів, як Динамо вже зазнало кадрової втрати. Серйозно травмувався центральний захисник команди Денис Попов.
Продовження кар'єри під питанням
Динамо матчем проти Вереса стартувало у новому сезоні УПЛ. Чемпіон-2020/2021 впевнено переміг рівненський клуб із рахунком 4:0.
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Денис Попов не зміг дограти матч до кінця. Футболіст отримав травму. Захисник Динамо ризикує вибути з обойми на тривалий термін.
За інформацією джерела, Попов розірвав хрестоподібні зв'язки на тій нозі, де і була операція. Точний діагноз гравцю поставлять після артроскопії у Барселоні.
- Вже на 4-й хвилині нулі на табло розмочив Денис Попов. Центрбек киян добре розпочав сезону. Все б нічого, якби не травму у зустрічі. Футболіст після забитого голу провів на футбольному полі лише 30 хвилин та був замінений на Іллю Забарного.
У Попова травма / Скриншот із instagram.com/foot.format