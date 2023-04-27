Динамо не відпустило до MLS захисника, якого Луческу тримає на лаві запасних

Український легіон американської MLS міг поповнитися ще одним футболістом. Проте керівництво Динамо не погодилося відпустити свого гравця у Нью-Йорк Ред Буллз.

Київське Динамо на минулому тижні отримало пропозицію від клубу MLS Нью Йорк Ред Буллз щодо трансферу Олександра Сироти. Про це повідомив футбольний коментатор Ігор Бурбас.

Оце так Не зважаючи на травму: європейські клуби прагнуть переманити зірку Динамо

Несподівана пропозиція від Нью Йорк Ред Буллз

За інформацією джерела, американський клуб був зацікавлений в оренді 22-річного центрбека з подальшим правом викупу. Проте чергова травма Дениса Попова змусила керівників Динамо відмовитися від спокусливого трансферу.

Напередодні українського класико, а також решти поєдинків сезону динамівці не захотіли створювати додаткові проблеми в центрі захисту. Нагадаємо, що взимку "біло-сині" продали провідного захисника Іллію Забарного в англійський Борнмут. Для того, щоб компенсувати втрату, тренерський штаб терміново відкликав з оренди Максима Дячука. Також в обоймі головної команди знаходиться Антон Боль, але він ще не зіграв жодного матчу в основі.

Туманні перспективи Сироти в Динамо

Зазначимо, що в другому колі Олександр Сирота втратив довіру головного тренера Динамо Мірчи Луческу. Захисник не з'являвся на полі 6 матчів поспіль і лише в поєдинку проти "гірників" (1:1) вийшов у стартовому складі. У нинішньому сезоні Сирота зіграв 20 матчей у всіх турнірах, але 19 з них були зіграні торік. До речі, трансферна вартість футболіста складає 3 мільйона євро.

Українець в MLS

Нагадаємо, що у зимове трансферне вікно до американської ліги MLS переїхав захисник Шахтаря Сергій Кривцов. Досвідчений футболіст грає за клуб Девіда Бекхема Інтер Маямі та навіть відзначився голом в дебютному поєдинку.