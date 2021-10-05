Динамічна цифра, – промоутер Усика розкрив подробиці гонорару українця за бій з Джошуа

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів про вартість квитків на бій з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

В українця є непростий алгоритм формування премії, у якому чітко розділені гонорар та прибутку.

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"Шоу дуже масштабне, однозначно прибуткове. Взяли за основу розподіл гонорарів 80% на 20%, трішки пересунули ці цифри. Дохідна частина буде між нами перерозподілена. Велика частина (близько 80%) становить PPV у Великобританії. Ціна бою була 25 фунтів стерлінгів. Другий пункт – всесвітні телевізійні права. Оскільки у Matchroom хороші відносини з DAZN, на ній проходили трансляції для більшої частини світу", – сказав Красюк.

Промоутер запевняє, що для повного підрахунку суми необхідно почекати пару тижнів.

Це динамічна цифра і вона залежала від кількості нових підписників внаслідок проведення цієї трансляції. Також радіомовлення, але це невелика частка. Потім квитки – кілька мільйонів фунтів стерлінгів вал повинен скласти. І ще частина від спонсорів.



Основні витрати – приміщення, андеркард і промо. Не раніше, ніж через кілька місяців ми з Хірном знатимемо повну картину. Попередня інформація у нас буде через кілька тижнів,

– заявив Красюк.

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