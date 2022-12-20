З прицілом на ЧС-2026: Дешам може зберегти крісло головного тренера збірної Франції

Дідьє Дешам не зміг привести збірну Франції до успішного захисту титулу ЧС-2022. 54-річний французький наставник швидше за все збереже під собою тренерське крісло у національній команді.

Дідьє Дешам хоче продовжити керувати збірною Франції ж до чемпіонату світу-2026. Наставник хоче знову привести національну команду до перемоги на Мундіалі.

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Вірять у ще один трофей Мундіалю

Раніше повідомлялось, що Дешам може зберегти під собою тренерське крісло до Євро-2024.

54-річний наставник хоче переговорів із керівництвом Федерації футболу Франції (FFF) щодо продовження співпраці.

Нинішня угода Дешама зі збірної Франції розрахована до кінця 2022 року. Голова FFF та президент Франції Еммануель Макрон вже говорили про бажання зберегти Дешама на чолі національної команди.

Нагадаємо, що Дешам працює з "Ле Бле" з 8 липня 2012 року. Під його керівництвом команда провела вже 139 матчів, у яких здобула 90 перемог при 24 поразках.

Найболючішим стало нещодавнє фіаско у фіналі ЧС-2022, де Франція програла Аргентині за підсумками пенальті (4:2).

ЗМІ відзначають, що конфлікт із Дешамом став вирішальним у рішенні Каріма Бензема закінчити кар'єру за збірну Франції після Мундіалю у Катарі.