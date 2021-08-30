Дідух програв у золотому фіналі Паралімпіади: в України ще одне "срібло"

Досвідчений Віктор Дідух вийшов у фінал Паралімпійських ігор з настільного тенісу. Українець поступився у сутичці за "золото".

Ще одна нагорода від тенісистів

34-річний Віктор Дідух у фіналі класу 8 зустрівся з представником Китаю Чжао Шуай. Перші дві гри були за суперником українця – 15:17, 7:11.

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Третю гру Дідух додав у свій актив – 11:6. Однак долю "золота" визначила вже четверта гра, у якій сильнішим був китайський тенісист – 10:12.

Українець Дідух став віцечемпіоном Паралімпіади у Токіо. Це його друга нагорода у кар'єрі. У 2016 році українець став паралімпійським чемпіоном у командному змаганні у Ріо.

Українські спортсмени з настільного тенісу принесли України чотири нагороди. Крім Дідуха на п'єдестал підіймались Марина Литовченко, Іван Май та Максим Ніколенко.

Українські спортсмени здобули у Японії вже 23 срібних медалі. У загальному медальному заліку Україна займає друге місце серед усіх країн, які мають найбільшу кількість срібних нагород у своїй скарбничці. Нашу збірну випереджає лідер таблиці Китай.