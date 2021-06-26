Українка Варінська здобула "золото" Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі
Джерело:24 канал
Збірна України зі спортивної гімнастики завоювала ще три медалі у другий день фіналів етапу Кубка світу в Досі. Нагороди здобули 20-річна Діана Варінська, а також Ігор Радівілов та Петро Пахнюк.
Діана Варінська завоювала "золото" у вправі на колоді (13.200), Анастасія Бачинська стала 7-ю (11.900).
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20-річна гімнастка виконала програму зі складністю 5.4, однак за виконанням українка показала найкращий результат.
У фіналі вільних вправ Бачинська могла завоювати бронзову нагороду. Однак втратила її через помилку: під час виконання програми вона заступила за межі ковдри, за що українку оштрафували на 0.300 бали – 12.600.Цікаво. Діана Варінська – єдина українська спортсменка, що вигравала медалі на усіх чотирьох етапах Кубка світу. Перед "золотом" у Досі вона виграла чотири срібні нагороди – різновисокі бруси (Варна), вправи на колоді та вільні вправи (Каїр), вправи на колоді (Осієк).
Результати чоловіків
Ігор Радівілов в опорному стрибку набрав 14.774 і став другим.
На паралельних брусах Петро Пахнюк також виграв срібло. Він набрав 15.000 балів.