Магучіх знову найкраща: скільки українські легкоатлети заробили у Діамантовій Лізі-2022

Підбиваємо підсумки наших спортсменів за 2022 рік. За підсумками 13-ти етапів Діамантової Ліги українці заробили понад 200 тисяч доларів.

8 вересня підійшов до кінця сезон Діамантової Ліги-2022 з легкої атлетики. Всього цього року було 13 етапів, у яких участь прийняли десять українців.

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Серед них знайшлось місце лише одному чоловіку – мова про Андрія Проценка. На всіх вони заробили 223,6 тисячі доларів. За кожну 1-8 місце спортсмени отримували наступні суми призових:

Розподіл призових у Діамантовій Лізі-2022:

МІСЦЕ ЕТАП ФІНАЛ 1 місце 10 тисяч доларів 30 тисяч доларів 2 місце 6 тисяч доларів 12 тисяч доларів 3 місце 3,5 тисячі доларів 7 тисяч доларів 4 місце 2 тисячі доларів 4 тисячі доларів 5 місце 1,25 тисячі доларів 2,5 тисячі доларів 6 місце 1 тисяча доларів 2 тисячі доларів 7 місце 750 доларів 1,5 тисячі доларів 8 місце 500 доларів 1 тисяча доларів

Вже другий рік поспіль найуспішнішою легкоатлеткою стає Ярослава Магучіх. Уродженка Дніпра здобула п'ять золотих та одну срібну нагороду і заробила понад 76 тисяч доларів.

Рейтинг призових українських легкоатлетів за 2022 рік:

МІСЦЕ СПОРТСМЕН ДИСЦИПЛІНА ПРИЗОВІ 1 Ярослава Магучіх стрибки у висоту 76,02 тисячі доларів 2 Марина Бех-Романчук стрибки у довжину, потрійний стрибок 47,5 тисячі доларів 3 Ірина Геращенко стрибки у висоту 31,5 тисячі доларів 4 Анна Рижикова біг на 400 метрів з бар'єрами 17,52 тисячі доларів 5 Андрій Проценко стрибки у висоту 16,02 тисячі доларів 6 Юлія Левченко стрибки у висоту 13,5 тисячі доларів 7 Вікторія Ткачук біг на 400 метрів з бар'єрами 12,07 тисячі доларів 8 Катерина Табашник стрибки у висоту 5,25 тисячі доларів 9 Наталя Стребкова біг на 3000 метрів з перешкодами 3 тисячі доларів 10 Марина Килипко стрибки з жердиною 1,25 тисячі доларів

. У 2022 році українські спортсмени заробили у Діамантовій Лізі на 61 мільйон доларів більше, ніж у 2021-ому (162 мільйони).