Магучіх знову найкраща: скільки українські легкоатлети заробили у Діамантовій Лізі-2022
Джерело:Суспільне
Підбиваємо підсумки наших спортсменів за 2022 рік. За підсумками 13-ти етапів Діамантової Ліги українці заробили понад 200 тисяч доларів.
8 вересня підійшов до кінця сезон Діамантової Ліги-2022 з легкої атлетики. Всього цього року було 13 етапів, у яких участь прийняли десять українців.
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Серед них знайшлось місце лише одному чоловіку – мова про Андрія Проценка. На всіх вони заробили 223,6 тисячі доларів. За кожну 1-8 місце спортсмени отримували наступні суми призових:
Розподіл призових у Діамантовій Лізі-2022:
|МІСЦЕ
|ЕТАП
|ФІНАЛ
|1 місце
|10 тисяч доларів
|30 тисяч доларів
|2 місце
|6 тисяч доларів
|12 тисяч доларів
|3 місце
|3,5 тисячі доларів
|7 тисяч доларів
|4 місце
|2 тисячі доларів
|4 тисячі доларів
|5 місце
|1,25 тисячі доларів
|2,5 тисячі доларів
|6 місце
|1 тисяча доларів
|2 тисячі доларів
|7 місце
|750 доларів
|1,5 тисячі доларів
|8 місце
|500 доларів
|1 тисяча доларів
Вже другий рік поспіль найуспішнішою легкоатлеткою стає Ярослава Магучіх. Уродженка Дніпра здобула п'ять золотих та одну срібну нагороду і заробила понад 76 тисяч доларів.
Рейтинг призових українських легкоатлетів за 2022 рік:
|МІСЦЕ
|СПОРТСМЕН
|ДИСЦИПЛІНА
|ПРИЗОВІ
|1
|Ярослава Магучіх
|стрибки у висоту
|76,02 тисячі доларів
|2
|Марина Бех-Романчук
|стрибки у довжину, потрійний стрибок
|47,5 тисячі доларів
|3
|Ірина Геращенко
|стрибки у висоту
|31,5 тисячі доларів
|4
|Анна Рижикова
|біг на 400 метрів з бар'єрами
|17,52 тисячі доларів
|5
|Андрій Проценко
|стрибки у висоту
|16,02 тисячі доларів
|6
|Юлія Левченко
|стрибки у висоту
|13,5 тисячі доларів
|7
|Вікторія Ткачук
|біг на 400 метрів з бар'єрами
|12,07 тисячі доларів
|8
|Катерина Табашник
|стрибки у висоту
|5,25 тисячі доларів
|9
|Наталя Стребкова
|біг на 3000 метрів з перешкодами
|3 тисячі доларів
|10
|Марина Килипко
|стрибки з жердиною
|1,25 тисячі доларів