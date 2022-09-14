Магучіх знову найкраща: скільки українські легкоатлети заробили у Діамантовій Лізі-2022

14 вересня 2022 , 19:33
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Джерело:

Суспільне

Підбиваємо підсумки наших спортсменів за 2022 рік. За підсумками 13-ти етапів Діамантової Ліги українці заробили понад 200 тисяч доларів.

8 вересня підійшов до кінця сезон Діамантової Ліги-2022 з легкої атлетики. Всього цього року було 13 етапів, у яких участь прийняли десять українців.

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Серед них знайшлось місце лише одному чоловіку – мова про Андрія Проценка. На всіх вони заробили 223,6 тисячі доларів. За кожну 1-8 місце спортсмени отримували наступні суми призових:

Розподіл призових у Діамантовій Лізі-2022:

МІСЦЕ ЕТАП ФІНАЛ
1 місце 10 тисяч доларів 30 тисяч доларів
2 місце тисяч доларів 12 тисяч доларів
3 місце 3,5 тисячі доларів тисяч доларів
4 місце тисячі доларів тисячі доларів
5 місце 1,25 тисячі доларів 2,5 тисячі доларів
6 місце 1 тисяча доларів тисячі доларів
7 місце 750 доларів 1,5 тисячі доларів
8 місце 500 доларів тисяча доларів

Вже другий рік поспіль найуспішнішою легкоатлеткою стає Ярослава Магучіх. Уродженка Дніпра здобула п'ять золотих та одну срібну нагороду і заробила понад 76 тисяч доларів.

Рейтинг призових українських легкоатлетів за 2022 рік:

МІСЦЕ СПОРТСМЕН ДИСЦИПЛІНА ПРИЗОВІ
1 Ярослава Магучіх стрибки у висоту 76,02 тисячі доларів
2 Марина Бех-Романчук стрибки у довжину, потрійний стрибок 47,5 тисячі доларів
3 Ірина Геращенко стрибки у висоту 31,5 тисячі доларів
4 Анна Рижикова біг на 400 метрів з бар'єрами 17,52 тисячі доларів
5 Андрій Проценко стрибки у висоту 16,02 тисячі доларів
6 Юлія Левченко стрибки у висоту 13,5 тисячі доларів
7 Вікторія Ткачук біг на 400 метрів з бар'єрами 12,07 тисячі доларів
8 Катерина Табашник стрибки у висоту 5,25 тисячі доларів
9 Наталя Стребкова біг на 3000 метрів з перешкодами 3 тисячі доларів
10 Марина Килипко стрибки з жердиною 1,25 тисячі доларів
Цікавий факт. У 2022 році українські спортсмени заробили у Діамантовій Лізі на 61 мільйон доларів більше, ніж у 2021-ому (162 мільйони).
Автор: Анатолій Дерека