Клуби налякані вимогою Голанда: діамант Боруссії хоче шалену зарплату у новій команді

Дортмундська Боруссія готова вже влітку 2021 року відпустити головну зірку Ерлінга Голанда у інший клуб. Однак трансфер футболіста обійдеться командам у солідну суму.

Фінансова забаганка Голанда

Ерлінг Голанд не проти перейти у Барселону чи Реал. Однак ці іспанській гранди не зможуть задовольнити фінансові смаки 20-річного норвезького нападника.

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Форвард, який в останніх матчах відчуває "гольову засуху", хоче отримувати солідну зарплату у новому клубі. Голанд хоче заробляти 35 мільйонів євро за рік. Такі вимоги футболіста значно ускладнять його трансфер в один з провідних клубів світу. У час пандемії коронавірусу ледь не усі футбольні команди відчувають кризу, тому для них така сума буде непосильною.

За даними Transfermarkt , трансфер Голанда обійдеться у 110 мільйонів євро. Контракт Ерлінга з Боруссією розрахований до кінця червня 2024 року.

Сам німецький клуб підійняв трансферну вартість лідера команди до 180 мільйонів євро. Боруссія сподівається, що така сума відлякає клуби, які цікавляться забивним форвардом. Вони хочуть залишити гравця бодай ще на один рік. Зараз найбільший інтерес до футболіста проявляють Барселона та МанСіті. Англійці бачать Ерлінга на заміну Серхіо Агуеро.