Ідеальна контратака Аргентини: як Ді Марія забив французам у фіналі ЧС-2022 – відео

На 36 хвилині фіналу чемпіонату світу-2022 між щбірними Аргентини та Франції забито ще один м'яч. Анхель ді Марія без зайвих проблем подвоїв перевагу своєї команди.

Фінал продовжує дарувати фанатам емоції. Тільки от збірна Аргентини тішить своїх вболівальників, а французи розчаровують.

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Аргентина продовужує йти до своєї мрії. Латиоамериканці залишили французів в дурнях своєю ідеальною контратакою. Мессі і ко декількома пасами перебрались зі своєї половини поля на частину суперника, ще й вивели Анхеля Ді Марію на побачення з Уго Льорісом. Вінгер Аргентини без зайвих проблем реалізував свій шанс та наблизив свою команду до перемоги – 2:0. Декілька хвилин тому Ді Марія заробив пенальті, яке реалізував Ліонель Мессі, пише 24 канал.

Гол Аргентини: