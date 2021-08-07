Деякі рішення я відверто не розумів, – Пятов несподівано розкритикував тренерський штаб Шевченка
Джерело:ютуб-канал BurBuzz
Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов висловив свою думку на рахунок тренерських рішень Андрія Шевченка в період Євро-2020.
Пятов здивований, що тренерський штаб не випустив в матчі з Англією (0:4) в 1/4 фіналу турніру Тараса Степаненко.
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Якісь тренерські рішення я відверто не розумів. Степаненко спочатку не був готовий, але він переступив через біль, почав набирати, підходив до Євро. Так, першу гру Сидорчук нормально зіграв, другу зіграв Стьопа, але з Австрією Стьопа не грав. Потім грав зі Швецією,
– заявив він.
"Тарас готовий по-максимуму на Англію, але чому його не поставили знає тільки Андрій Миколайович. Може він міг нав'язати боротьбу Кейну і Магуайр – це зараз можна говорити", – сказав Пятов.
Андрій Шевченко покинув збірну України
- У перший день серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.
- Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.
- Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що новий тренерський штаб збірної України буде названий у понеділок, 9 серпня.