Деякі рішення я відверто не розумів, – Пятов несподівано розкритикував тренерський штаб Шевченка

Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов висловив свою думку на рахунок тренерських рішень Андрія Шевченка в період Євро-2020.

Пятов здивований, що тренерський штаб не випустив в матчі з Англією (0:4) в 1/4 фіналу турніру Тараса Степаненко.

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Якісь тренерські рішення я відверто не розумів. Степаненко спочатку не був готовий, але він переступив через біль, почав набирати, підходив до Євро. Так, першу гру Сидорчук нормально зіграв, другу зіграв Стьопа, але з Австрією Стьопа не грав. Потім грав зі Швецією,

– заявив він.

"Тарас готовий по-максимуму на Англію, але чому його не поставили знає тільки Андрій Миколайович. Може він міг нав'язати боротьбу Кейну і Магуайр – це зараз можна говорити", – сказав Пятов.

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