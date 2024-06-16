"Час надерти дупу": непереможений "Танк" нокаутував "Привида" та кинув виклик Ломаченку

Потенційний суперник Василя Ломаченка американець Джервонта Девіс ефектно захистив титул чемпіона WBA. В яскравому поєдинку Девіс нокаутував свого співвітчизника Френка "Привида" Мартіна.

У ніч з 15 на 16 червня в Лас-Вегасі відбувся вечір боксу. Головною подією шоу став поєдинок чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти "Танка" Девіса проти Френка Мартіна, пише 24 Канал.

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Джервонта ефектно фінішував Мартіна

Стартові раунди були за претендентом. Мартін захопив ініціативу, змусивши чемпіона сховатися за блоком. Втім, поступово Девіс пристосувався до суперника.

Джервонта почав активніше турбувати "Привида" влучними ударами, переслідуючи його по рингу.

Все вирішилося у восьмому раунді. "Танк" затиснув претендента в куту рингу та лівим аперкотом відправив Мартіна в нокаут. Френк впав на канвас та не зміг продовжити поєдинок.

Відео нокауту

Джервонта Девіс успішно захистив титул чемпіона WBA у легкій вазі та довів число своїх перемог до 30.

Відеоогляд бою Девіс – Мартін

Девіс може стати наступним суперником Ломаченка

Після поєдинку "Танк" заявив, що готовий до бою з Ломаченком.

Бій з Ломаченком? Звичайно, так, звичайно. Я готовий битись з будь-ким. Мій прогноз на Лому? Час надерти дупу,

– сказав Девіс.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко 12 травня переміг Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу за версією IBF. Промоутер українського боксера Боб Арум повідомив, що в листопаді спробують організувати бій Ломи проти Девіса. Однак боксери повинні погодитися на поєдинок.