Ломаченко остаточно за бортом: кривдник українця Девін Хейні оголосив ім'я нового суперника

Американський чемпіон світу у легкій вазі вирішив піти на підвищення. Тепер на нього чекає титульний бій проти володаря пояса WBC.

У травні Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у боротьбі за чемпіонські пояси WBA (Super), WBC, IBF, WBO та The Ring у легкій вазі. Для американця це був другий захист трофеїв після того, які він відібрав їх у Джорджа Камбососа.

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Ломаченко не отримає реванш

Команда Ломаченка намагалась домовитись із Девіном про реванш. Втім Хейні вирішив відмовитись і піти на підвищення у категорії. Тепер американець виступатиме у першій напівсередній вазі.

Вже став відомий перший суперник Хейні. Ним стане його співвітчизник Реджис Прогрейс, який є чемпіоном світу у цій ваговій категорії за версією WBC.

Новий суперник Хейні

Поєдинок відбудеться 9 грудня у Сан-Франциско. Нагадаймо, що за свою професійну кар'єру Девін жодного разу не поступився, вигравши всі 30 своїх боїв (половину з них – нокаутом).

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Прогрейс провів стільки ж поєдинків, але одного разу поступився – Джошу Тейлору у 2019-му. Свій останній бій Реджис провів 17 червня цього року, здолавши Даніеліто Соррілью з Пуерто-Ріко.

Що ж стосується Ломаченка, то він тепер є одним із претендентів на бій за вакантні пояси Девіна. Одним із ймовірних суперників Василя є як раз Джордж Камбосос, який володів поясами до Хейні.