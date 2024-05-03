Дав задніх: Хейні заявив, що більше не зацікавлений у реванші з Гарсією

У ніч з суботи на неділю, з 20 на 21 квітня, у Нью-Йорку відбувся бій між Девіном Хейні та Раяном Гарсією. Гарсія здолав Хейні трьома нокдаунами, однак не отримав титул через перевищення ліміту ваги на зважуванні.

Після поразки у бою з Раяном Гарсією Девін Хейні попросив реванш, оскільки вважав, що заслуговує на ще один шанс. Однак після того, як допінг-проба Гарсії виявилась позитивною, Хейні не хоче мати з ним більше ніяких справ.

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Реваншу не буде

Девін Хейні розповів, що більше не зацікавлений в реванші, оскільки Раян Гарсія, на його думку, шахрай.

Чесно кажучи, я не зацікавлений у цьому. Ми побачили, як цей хлопець шахраює, ми побачили, ким він є. Не уявляю, що ще колись опинюся з ним у рингу, але ти ніколи нічого не знаєш напевно,

– заявив Хейні.

Також він зазначив, що Гарсія поставив його життя під загрозу, адже міг зробити з ним небезпечні речі.

Бокс – це просто спорт. Він поставив моє життя під загрозу. Тож тепер для мене це глибше за бокс. Зараз я хочу перенести це в іншу площину. Того вечора він міг зробити зі мною справді небезпечні речі,

– додав боксер.

Відзначимо, що Раян Гарсія провалив тест на остарін, який є забороненим препаратом.

До бою з Раяном Гарсією Девін Хейні був непереможним. Поразка від трьох нокдаунів Гарсії стала першою в його кар'єрі.

Нагадаємо, що на пропозицію Девіна Хейні про реванш Раян Гарсія відповів позитивно.