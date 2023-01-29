Підняв планку дуже високо: майже 80-річний футболіст встановив світовий рекорд Гіннеса

Австралієць Девід Мадж – найстарший футболіст в історії. Гравець у своєму віці провів повний футбольний матч.

Девід Мадж зможе відсвяткувати своє 80-річчя зі світовим досягненням. Австралієць став найстаршим футболістом у віці 79 років та 89 днів.

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Вікове досягнення

Мадж відіграв матч за Кісінг Пойнт проти Північної Туррамурри у рамках змагань Футбольної асоціації північних околиць. Хоча команда новоспеченого рекордсмена і поступилась з рахунком 6:0, та Девід зміг через цей поєдинок прокласти шлях до індивідуальної перемоги. Команди формували гравці, яким за 45.

Аби встановити новий рекорд, Девіду потрібно було провести усі 90 хвилин на футбольному полі, оскільки така умова була поставлена перед фіксацією нового світового рекорду Гіннеса. Та надзвичайно добре підготовлений футболіст впорався з цим завданням. Мадж іронічно прокоментував проведений матч.

Я хочу подякувати своїм партнерам по команді за те, що витерпіли мене,

– сказав Девід.

Після зустрічі гравці обох команд, аби потиснути руку майже 80-річному Маджу та привітати його з досягнення. Минулому найстаршому володарю цього рекорду було 73 роки.

Футбольна діяльність Маджа