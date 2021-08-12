Легендарний Девід Хей повертається в ринг: дата бою та суперник

12 серпня 2021 , 10:44
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Джерело:

Mirror

Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Девід Хей планує відновити боксерську кар'єру. Британець виступить в рамках чергового боксерського шоу від Triller.

Головною подією вечора боксу стане бій колишнього чемпіона в шести вагових категоріях Оскара Де Ла Хойя і ексчемпіона UFC Вітора Белфорт.

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Суперником Хея буде колишній партнер по тренуваннях Джо Фурньє.

Поєдинок відбудеться 11 вересня в на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США).

Що відомо про кар'єру Хея

  • Девід Хей завершив кар'єру в травні 2018 року після другої поспіль дострокової поразки від Тоні Белью.
  • У 2011 році Хей програв Володимиру Кличку в об'єднавчому бою одноголосним рішенням суддів – 118:108, 117:109, 116:110.
Автор: Юрій Семенюк