Легендарний Хей феєрично повернувся на ринг після перерви і кинув виклик Ф'юрі: відео

Ексчемпіон світу в першій важкій і суперважкій дивізіонах Девід Хей провів бій з раніше непереможеним важковаговиком Джо Фурньє. Бій пройшов в андеркарді поєдинку Евандер Холіфілд – Вітор Белфорт.

Фурньє в першому раунді побував у нокдауні, але швидко піднявся на ноги. Хей намагався весь відведений час працювати другим номером і постійно набирати очки за допомогою джеба.

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Після екватора поєдинку сили покинули Фурньє, що перетворило бій для нього в школу боксу. За підсумками восьми раундів судді віддали перемогу Хею: 79-72, 79-72, 80-71.

Девід Хей – Джо Фурньє: відеоогляд бою

Після завершення бою переможець кинув чемпіону світу за версією WBC у важкій вазі Тайсону Ф’юрі.

Хей кинув виклик Ф'юрі: відео