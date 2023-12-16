Нове амплуа зірки: Вікторія Бекхем опублікувала кумедне фото Девіда в трусах під телевізором

Девід Бекхем не лише видатний футболіст та власник клубу Інтер Маямі. Титулований спортсмен ще вправний господар у своїй квартирі.

Вікторія Бекхем вирішила оригінально похвалити свого зіркового чоловіка. Вона опублікувала у своєму інстаграмі кумедне фото Девіда.

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На фотографії зірка світового футболу лежить на підлозі в одних трусах та лагодить телевізор. Це дуже розвеселило Вікторію, яка поділилася своєю радістю з підписниками.

Електрик прийшов лагодити телевізор. Спасибі величезне,

– підписала пост дружина Бекхема.

Голий Бекхем ремонтує телевізор / instagram.com/victoriabeckham