"Він має перевагу": колишній спаринг-партнер Усика та Ф'юрі назвав фаворита бою століття

Девід Аллен поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Британський боксер більше вірить у перемогу свого співвітчизника

Вже зовсім скоро в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Девід Аллен про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній спаринг-партнер Усика та Ф'юрі. За словами Девіда Аллена, "Циганський король" має значну перевагу за рахунок своїх габаритів.

"Я вважаю Ф'юрі і Усика найкращими на цей момент супертяжами у світі. Я проводив спаринги і з Тайсоном, і з Олександром. Мені здається, Ф'юрі все ж занадто великий для Усика. Він супертяж за своєю природою, має перевагу в габаритах, а також, напевно, перевагу в досвіді на цьому рівні.

Усик – неймовірний боксер, неймовірний представник крузервейту. І став неймовірним супертяжем. Питання в тому, чи зможе він впоратися, якщо Тайсон підійде до бою у топ-формі", – сказав Аллен.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, однак його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.