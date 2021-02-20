Детройт з Михайлюком знову втратив перемогу в НБА

Детройт 20 лютого провів виїзний матч проти Мемфіса у рамках регулярного чемпіонату НБА. Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів невиразний поєдинок за гостей.

Детройт зумів залишити за собою перемогу лише у другій чверті – 18:26. У всіх інших гості йшли з паркету переможеними – 35:17, 31:30 та 25:22 відповідно. У підсумку – 109:95 перемога Мемфіса.

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Чергова поразка Михайлюка

Господарі завдали 21-ї поразки Детройту, за який виступає баскетболіст Святослав Михайлюк. Українець провів на майданчику 14 хвилин 11 секунд, за цей час він набрав 5 очок, зробив 3 підбирання та одну передачу. Атакувальний захисник також запам'ятався у зустрічі двома втратами м'яча та такою ж кількістю фолів. Михайлюк став сьомим за результативністю у поєдинку у складі своєї команди.

Поразка не дозволила клубу українця вибратись з підвалин таблиці Східної конференції – останнє 15 місце. Їх суперник Мемфіс йде 9-м у Західній конференції. Для них цей успіх став вже 13-v у сезоні НБА.

Наступний матч Детройт зіграє вже 22 лютого на виїзді проти Орландо.

Мемфіс – Детройт відеоогляд