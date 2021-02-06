Детройт з Михайлюком продовжив серію з поразок в НБА: відео

Детройт 6 лютого провів виїзний матч проти Фінікс у рамках регулярного чемпіонату НБА. Гра Святослава Михайлюка не допомогла клубу уникнути 17-ї поразки у сезоні.

Як не намагався Детройт, але здобути над Фінікс перемогу не вдалось – 109:92. Протягом усього поєдинку істотною перемогою володіли саме господарі майданчика, лише останню чверть за собою залишили гості – 27:24, 30:20, 30:24, 22:24.

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Чергова поразка клубу Михайлюка

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів на паркеті за Детройт 15 хвилин 5 секунд. За зіграний час українець набрав 5 очок, зробив 2 передачі та 1 підбирання. Також запам'ятався 2 втратами м'яча.

Ця поразка стала для клубу українця вже 17-ю у сезоні при 5 перемогах. Такий показник не дозволяє Детройту вийти з підвалин таблиці Східної конференції – останнє 15 місце. Їх суперник Фінікс йде 5-м у Західній конференції. Це вже 12-та звитяга для клубу.

Наступний матч Детройт зіграє з Лейкерс 7 лютого.

Фінікс – Детройт відеоогляд