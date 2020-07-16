Київське "Динамо" приймає луганську "Зорю" у четвер, 16 липня. Це матч, в якому може вирішитися доля другого місця в чемпіонаті України. Початок зустрічі о 19:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Центральний матч 31-го туру УПЛ між "Динамо" і "Зорею" відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:00, повідомляє 24 канал. Читайте також: Чи переможе "Динамо" конкурента у боротьбі за срібло УПЛ "Зорю": прогноз букмекерів Поєдинок "Динамо" – "Зоря" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 18:55. Трансляція гри буде доступна на ютуб-каналі київського "Динамо" та FootballHub. Офіційний ютуб-канал "Динамо" почне трансляцію зі стадіону о 18:45. Студія на каналі FootballHub розпочнеться о 18:25. Журналісти FootballHub оцінять шанси команд здобути перемогу у матчі. Динамо – Зоря: онлайн-трансляція Значення матчу "Динамо" і "Зоря" – прямі конкуренти за срібні нагороди чемпіонату України сезону 2019/2020.

Друге місце дозволить вже в наступному сезоні зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

За тур до завершення чемпіонату "Динамо" програє "Зорі" один бал і у випадку поразки втратить шанси на срібло.

Всього на два бали "Зоря" випереджає "Десну", яка в паралельній грі спробує обіграти "Олександрію".