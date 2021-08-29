Верес сенсаційно розбив Десну у грі з елегантним голом Сергійчука: відео

Чернігівська Десна 29 червня приймала рівненський Верес у 6-му турі УПЛ. Клуб із Рівного несподівано розгромили господарів.

Десна – Верес 0:4

Голи: Немчанінов, 4, Сергійчук, 25, Г. Пасіч, 35, Кльоц, 45+1 (п)

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Команди активно розпочали поєдинок. Швидкий гол вдалось забити гостям із Рівного. Пасі зробив верхову передачу у район 11 метрів, де Сергійчук пропустив м'яч далі на Немчанінова. Захисник у підкаті прошив сітку воріт – 0:1. Несподіваний початок зустрічі.

У середині першого тайму Сергійчук подвоїв перевагу гостей. Козирем став розіграш кутового. Немчанінов головою скинув м'яч на Сергійчука, який елегантно п'ятою відправив м'яч поміж ніг голкіперу Десни – 0:2. Немчанінов записав у свій актив "гол+пас".

Вже через десять хвилин підопічні Юрія Вірта втретє шокували чернігівських футболістів. Сергійчук класно побачив відкривання Пасіча. Геннадій отримав передачу, майстерно обіграв опікуна та вколотив м'яч у сітку Литовки – 0:3.

У компенсований арбітром час захисник Десни Селін сфолив у власному штрафному на Сергійчуку – пенальті. До позначки підійшов Кльоц та потужним ударом поставив крапку у першій 45-хвилинці – 0:4.

Тайм під контролем Вереса

По перерві значно активніше почали діяти господарі. Але до справжньої гостроти справа не дійшла. Будківський двічі пробивав головою – легка здобич для воротаря Вереса.

Вже через декілька хвилини удар від все того ж Будківського був небезпечніший. Але знову на шляху голу став воротар Когут.

Футболісти Десни апелювали до арбітра щодо призначення пенальті у ворота гостей. Але суддя був іншої думки. Калітвінцев взявся виконувати штрафний – м'яч полетів високо над воротами.

Дуже відкрита гра розпочалась наприкінці поєдинку. Як не старались господарі забити бодай один гол, але зробити цього їм не вдалось.

Верес заслужено розгромив Десну, яка провалила матч – 0:4. Після звитяги рівняни із 8 очками йдуть сьомими. Чернігівський клуб із 12 пунктами поки що йде четвертим.

Відеоогляд матчу Десна – Верес