Клуб УПЛ отримає серйозне покарання за расистський скандал

Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко розповів про результати розслідування скандального епізоду, який трапився у матчі 14-го туру УПЛ Зоря – Десна.

Тоді в кінці зустрічі в трансляції прозвучало расистське і образливе висловлювання, імовірно, з лави чернігівської команди. "Виродків понабирали, б***ь, чорно***х".

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Ігор Грищенко розповів, що вдалося визначити винного, а Десна заплатить штраф.

"Довгий був процес розслідування. Ми ідентифікували, що це прозвучало з лави Десни. Потім було питання, хто б це міг бути. Прийшли до висновку, що це тренер воротарів Овчаров. Покарання для Овчарова – дискваліфікація на 5 матчів. А Десні штраф у 150 тисяч гривень за дії їх офіційної особи", – сказав Грищенко.