Клуб УПЛ отримає серйозне покарання за расистський скандал

Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко розповів про результати розслідування скандального епізоду, який трапився у матчі 14-го туру УПЛ Зоря – Десна.
Тоді в кінці зустрічі в трансляції прозвучало расистське і образливе висловлювання, імовірно, з лави чернігівської команди. "Виродків понабирали, б***ь, чорно***х".
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Ігор Грищенко розповів, що вдалося визначити винного, а Десна заплатить штраф.
"Довгий був процес розслідування. Ми ідентифікували, що це прозвучало з лави Десни. Потім було питання, хто б це міг бути. Прийшли до висновку, що це тренер воротарів Овчаров. Покарання для Овчарова – дискваліфікація на 5 матчів. А Десні штраф у 150 тисяч гривень за дії їх офіційної особи", – сказав Грищенко.
Що сталося під час матчу Зоря – Десна?
Інцидент з расистським вигуком стався наприкінці гри, коли гравець Десни Владислав Калітвінцев жорстко зіграв проти іранського форварда Зорі Шахаба Захеді. У результаті на полі почалася сутичка. Зоря виграла матч (2:1).